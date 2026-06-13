В Пирели очакват поне два бокса в Гран При на Барселона

Пилотите във Формула 1 използваха и трите модела сликове на Пирели в петъчните свободни тренировки, като на финала на втората сесия на върха на класирането се озова световният шампион Ландо Норис с Макларън.

Главният инженер на Пирели Симоне Бера посочи, че повечето отбори вчера не са работили с твърдите сликове.

That was very close! 😮



Perez and Hadjar almost collide rounding Turn 4 🤏#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/JWdlohLfmz — Formula 1 (@F1) June 12, 2026

Леклер пробва спирачките на Хамилтън, ще работи с тях

„Знаете, че това означава, че те си пазят двата комплекта Hard за състезанието – уточни Бера. – Но пилотите, които караха с твърдите гуми съобщиха, че сликовете се пързалят много повече по трасето в сравнение с по-меките модели, така гумите прегряват бързо и по ниво на деградация твърдите гуми са близо до меките и средно твърдите.

„Като цяло се потвърдиха очакванията, температурната деградация тук е много силна, особено за левите гуми, което е свързано с абразивния асфалт.

Промените на Ферари дават резултат

„Пилотите имаха нужда от две обиколки за охлаждане преди за започнат втори бърз тур докато се подготвяха за квалификацията.

„С оглед на всички тези фактори, ние очакваме, че в неделя състезанието ще е с поне два бокса. Най-доброто сцепление дават меките и средно твърдите гуми, като при тях деградацията е много сходна, но пък средно твърдите работят по-добре на пистата, а разликата в скоростта между двата модела е 0,5-0,6 секунди в полза на меките.“

Макс Верстапен: Проблемите ни са свързани с гумите

Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages