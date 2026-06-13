Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. В Пирели очакват поне два бокса в Гран При на Барселона

В Пирели очакват поне два бокса в Гран При на Барселона

  • 13 юни 2026 | 11:12
  • 293
  • 0

Пилотите във Формула 1 използваха и трите модела сликове на Пирели в петъчните свободни тренировки, като на финала на втората сесия на върха на класирането се озова световният шампион Ландо Норис с Макларън.

Главният инженер на Пирели Симоне Бера посочи, че повечето отбори вчера не са работили с твърдите сликове.

Леклер пробва спирачките на Хамилтън, ще работи с тях
Леклер пробва спирачките на Хамилтън, ще работи с тях

„Знаете, че това означава, че те си пазят двата комплекта Hard за състезанието – уточни Бера. – Но пилотите, които караха с твърдите гуми съобщиха, че сликовете се пързалят много повече по трасето в сравнение с по-меките модели, така гумите прегряват бързо и по ниво на деградация твърдите гуми са близо до меките и средно твърдите.

„Като цяло се потвърдиха очакванията, температурната деградация тук е много силна, особено за левите гуми, което е свързано с абразивния асфалт.

Промените на Ферари дават резултат
Промените на Ферари дават резултат

„Пилотите имаха нужда от две обиколки за охлаждане преди за започнат втори бърз тур докато се подготвяха за квалификацията.

„С оглед на всички тези фактори, ние очакваме, че в неделя състезанието ще е с поне два бокса. Най-доброто сцепление дават меките и средно твърдите гуми, като при тях деградацията е много сходна, но пък средно твърдите работят по-добре на пистата, а разликата в скоростта между двата модела е 0,5-0,6 секунди в полза на меките.“

Макс Верстапен: Проблемите ни са свързани с гумите
Макс Верстапен: Проблемите ни са свързани с гумите
 Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Леклер пробва спирачките на Хамилтън, ще работи с тях

Леклер пробва спирачките на Хамилтън, ще работи с тях

  • 13 юни 2026 | 10:03
  • 795
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1

  • 13 юни 2026 | 08:02
  • 25874
  • 0
Дюрксен наказан, Никола Цолов стартира в неделя пети

Дюрксен наказан, Никола Цолов стартира в неделя пети

  • 12 юни 2026 | 21:48
  • 9126
  • 1
Над 120 състезатели от четири държави ще участват в мотокрос уикенда в Перник

Над 120 състезатели от четири държави ще участват в мотокрос уикенда в Перник

  • 12 юни 2026 | 21:07
  • 777
  • 0
Макларън се изравни с Мерцедес на върха в Барселона

Макларън се изравни с Мерцедес на върха в Барселона

  • 12 юни 2026 | 19:28
  • 4058
  • 2
Катастрофа на японец остави Никола Цолов 6-и в квалификацията

Катастрофа на японец остави Никола Цолов 6-и в квалификацията

  • 12 юни 2026 | 17:48
  • 7165
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски не играе само за себе си, може да докара 500 000 евро на всеки тим в efbet Лига

Левски не играе само за себе си, може да докара 500 000 евро на всеки тим в efbet Лига

  • 13 юни 2026 | 11:39
  • 3154
  • 7
САЩ унищожи Парагвай в най-резултатния мач от старта на Мондиал 2026

САЩ унищожи Парагвай в най-резултатния мач от старта на Мондиал 2026

  • 13 юни 2026 | 06:02
  • 63434
  • 67
В Бразилия: Ботафого и Коринтианс дебнат звезда на Левски

В Бразилия: Ботафого и Коринтианс дебнат звезда на Левски

  • 13 юни 2026 | 09:40
  • 6227
  • 4
Всичко се решава тази вечер! Везенков и компания протягат ръце към още една корона

Всичко се решава тази вечер! Везенков и компания протягат ръце към още една корона

  • 13 юни 2026 | 08:20
  • 5182
  • 7
Катар срещу Швейцария: "Аннаби" търсят нова изненада срещу амбициозните "кръстоносци" на старта на Мондиала

Катар срещу Швейцария: "Аннаби" търсят нова изненада срещу амбициозните "кръстоносци" на старта на Мондиала

  • 13 юни 2026 | 08:42
  • 1403
  • 4
България излиза за нова победа срещу Аржентина

България излиза за нова победа срещу Аржентина

  • 13 юни 2026 | 04:48
  • 13087
  • 7