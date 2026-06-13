Промените на Ферари дават резултат

Промените в аеродинамичния пакет на SF-26 на Ферари за Гран При на Барселона дават резултат, съобщиха от тима след петъчните свободни тренировки.

7-кратният световен шампион Люис Хамилтън имаше проблеми с настройките на отделните аеро елементи, основно с промените по предното крило, но когато пакетът е бил „подреден“ правилно, състезателното темпо на Ферари се оказа второто най-добро след това на Мерцедес.

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„Имаме някои нови неща по колата и направихме крачка напред – коментира Шарл Леклер след двете сесии. – Що се отнася до това дали ще сме конкурентни, още е рано да се каже, но мисля, че съперниците ни все още са пред нас.“

Във Ферари направиха пряко сравнение между работата на старата версия на аеро пакета и новата с промените в хода на първата свободна тренировка и във втората и двете коли използваха само новия пакет.

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Шефът на Скудерията Фредерик Васьор потвърди за проблемите на Хамилтън с адаптацията към новия пакет, тъй като по думите му Люис е направил „само две бързи обиколки във втората тренировка преди представянето на гумите му да изчезне“.

Също така британецът е имал трудности и заради това, че в един момент механизмът, задвижващ активната аеродинамика на предното крило е отказала. Оттам са дошли и оплакванията на Хамилтън за високото челно съпротивление.

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Снимки: Gettyimages