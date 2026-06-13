Леклер пробва спирачките на Хамилтън, ще работи с тях

Шарл Леклер тества вчера в хода на свободните тренировки за Гран При на Барселона спирачна система в конфигурация като тази, която от Япония насам използва съотборникът му Люис Хамилтън. Става въпрос за спирачна система Брембо, но с дискове от Carbon Industrie – френската компания, с която Хамилтън работи в Мерцедес.

След катастрофата в Монако, която лиши Леклер от подиум, Шарл обясни, че три от четирите спирачки не са работили и потвърди, че ще пробва в Барселона решението, с което кара Хамилтън.

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Според шефа на Ферари Фредерик Васьор Леклер вчера е пробвал променените спирачки и ранните му впечатления са позитивни.

„Не бяха много обиколки, тъй като тук трябва да натискаш в една обиколка, да охлаждаш гумите в две и после пак да натискаш, но тестът мина добре“, обясни Васьор.

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По-важното е, че французинът потвърди, че Леклер ще продължи да работи с дисковете на Carbon Industrie оттук нататък в хода на уикенда.

Шарл завърши втората свободна тренировка вчера на 4-о място, на 0,373 секунди от първия, като Ферари използва пакет с 8 промени в аеродинамиката на SF-26.

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Снимки: Gettyimages