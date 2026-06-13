Анчелоти призна, че Неймар още не е готов

Бразилия ще трябва да се справи без суперзвездата Неймар в първия си мач на Световното първенство срещу Мароко и вероятно дори през цялата групова фаза, заяви старши треньорът Карло Анчелоти.

„Той работи усилено, за да се възстанови възможно най-бързо. Надяваме се, че ще може да се върне към пълноценни тренировки следващата седмица“, каза Анчелоти преди откриващия мач на тима срещу полуфиналистите от първенството в Катар 2022 в събота в Ню Джърси. Другите съперници на Бразилия в групата са Хаити и Шотландия.

Неймар все още страда от контузия на прасеца. Бразилската федерация наскоро заяви, че 34-годишният футболист отбелязва напредък във възстановяването си. Все още най-скъпият играч в света отсъстваше от тренировка в деня преди мача срещу Мароко. Нападателят на Сантос вече пропусна двете контроли срещу Панама и Египет, след като беше повикан от Анчелоти в състава. Италианецът заяви, че е избрал Неймар да бъде в състава не само заради футболните му качества, но и заради опита му.

„Той може да бъде добър пример за по-младите играчи в нашия отбор“, каза той.

Съотборникът му Винисиус Жуниор нарече Неймар "идол". „Той ме вдъхновява. Пожелавам му бързо възстановяване и очаквам с нетърпение най-накрая да се завърне на терена“, каза той.

🚨🇧🇷 BREAKING: Neymar Jr to miss Brazil vs Morocco opening game but back next week.



“Neymar is working very hard to recover as quickly as possible. The expectation is that he will recover and rejoin the group next week”. pic.twitter.com/8aFLuHyo11 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2026

Селекционерът на Мароко Мохамед Уахби заяви, че отборът му е готов за отсъствието на Неймар. „Подготвихме се за мач с и без Неймар. Нищо не се променя за нас“, каза 49-годишният.

Капитанът Ашраф Хакими съжалява, че няма да играе срещу Неймар. „Искам да играя срещу най-добрите играчи, а Неймар е сред най-добрите“, каза победителят в Шампионската лига с тима на Пари Сен Жермен.

Карло Анчелоти е спечелил почти всичко, което европейският клубен футбол може да предложи, но мениджърът на Бразилия каза, че дори той все още чувства стария трепет на страха преди вдигането на завесата на Световното първенство - и е доста доволен, че го прави. Говорейки пред медиите преди двубоя Бразилия - Мароко, италианецът каза, че нервността не е слабост, а полезен алармен звънец, особено срещу отбор, който разтърси последното Световно първенство, като елиминира Испания и Португалия, преди да загуби от Франция на полуфиналите.

„Страхът е важна част от живота. Ако не се страхувате и сте хванати неподготвени, може да видите лъв и да си помислите, че е котка. Страхът може да ви спаси живота, винаги е добре да сте бдителни и фокусирани, за да може отборът ви да изиграе страхотен мач и да не бъде хванат неподготвен“, каза Анчелоти на пресконференция. „По природа съм оптимист и съм много уверен. Добре подготвени сме да изиграем страхотен мач утре и да направим страхотно Световно първенство. Трябва да се представим перфектно във всяко едно отношение. В съвременния футбол няма слаби - Мароко е един от най-добрите отбори в Африка“, допълни той.

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Снимки: Gettyimages