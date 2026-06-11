Бразилия без Неймар отпразнува рождения ден на Анчелоти

Неймар отново отсъстваше от тренировката на националния тим на Бразилия в Мористаун, Ню Джърси, докато отборът се подготвяше за първия си двубой на Световното първенство срещу Мароко в събота, а същевременно отпразнува и 67-ия рожден ден на старши треньора Карло Анчелоти.

Играчите почетоха италианеца, който е натоварен със задачата да сложи край на 24-годишното чакане на Бразилия за шеста титла от Световното първенство, с традиционен шпалир. Нападателят на Барселона Рафиня обаче се пошегува, че играчите са избрали по-нежно отношение от обичайното. "Той премина, но никой не го докосна“, отбеляза Рафиня.

Ancelotti ganha bolo de aniversário da enteada e parabéns com participação de 'Canarinho Pistola' https://t.co/FY19Ddsl1x — Jornal Extra (@jornalextra) June 11, 2026

Неймар продължава интензивната си рехабилитация след контузия на прасеца, получена по време на мач за Сантос в Бразилия в средата на май. 34-годишният футболист със сигурност ще пропусне първия мач и все още няма индикации дали ще участва в следващите срещи от груповата фаза срещу Хаити и Шотландия.

Въпреки отсъствието на Неймар, бразилските експерти, присъстващи на тренировката на тима, останаха оптимисти. „Бразилия не е големият фаворит, но има добри играчи, които могат да се обединят, за да сформират добър отбор. Мисля, че има своите шансове“, каза Зиньо, ключов полузащитник на бразилския тим, спечелил Световното първенство в САЩ през 1994 година.

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Зиньо, който в момента е експерт за ESPN, вярва, че отборът на Анчелоти ще бъде предпазлив срещу отбора на Мароко, който стигна до полуфиналите на последното Световно първенство в Катар 2022.

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