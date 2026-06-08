Възстановяването на Неймар върви по план

Възстановяването на нападателя на бразилския национален отбор Неймар от мускулната му травма протича в очакваните срокове. Това съобщиха от Бразилската футболна конфедерация (CBF).
Според източника, днес футболистът е преминал ядрено-магнитен резонанс. Изследването е показало, че възстановяването му върви по план, изготвен от лекарите.
Неймар ще продължи с предвидения процес на лечение и физическа подготовка, разработен от медицинската комисия на бразилския национален отбор.
По-рано в медиите се появиха информации, че Неймар може да пропусне предстоящото Световно първенство заради контузията. Беше подчертано, че ако нападателят е във форма преди първия мач на Бразилия от груповата фаза срещу Мароко (14 юни), той ще остане в отбора. В противен случай съществува риск 34-годишният нападател да бъде изваден от състава на националния тим.
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