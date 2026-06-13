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  3. Обзор на сезона в Елитната група до 16 години с гост Мирослав Тодоров

Обзор на сезона в Елитната група до 16 години с гост Мирослав Тодоров

  • 13 юни 2026 | 09:00
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Сезонът в Елитната група до 16 години ни предостави много интересни двубои и красиви изпълнения. Екипът на „Лигата на талантите“ направи анализ на всичко най-интересно от първенството. Специален гост в студиото бе треньорът на Септември в тази възраст Мирослав Тодоров.

Той сподели впечатленията си от изминалия сезон, конкуренцията в групата и ключовите моменти.

Обзор на сезона в Елитната група до 18 години с гост Виктор Димитров
Обзор на сезона в Елитната група до 18 години с гост Виктор Димитров

За финал той сподели плановете и мечтите за следващия сезон и бъдещето си в треньорската професия.

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