Обзор на сезона в Елитната група до 16 години с гост Мирослав Тодоров

Сезонът в Елитната група до 16 години ни предостави много интересни двубои и красиви изпълнения. Екипът на „Лигата на талантите“ направи анализ на всичко най-интересно от първенството. Специален гост в студиото бе треньорът на Септември в тази възраст Мирослав Тодоров.

Той сподели впечатленията си от изминалия сезон, конкуренцията в групата и ключовите моменти.

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За финал той сподели плановете и мечтите за следващия сезон и бъдещето си в треньорската професия.

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