Обзор на сезона в Елитната група до 18 години с гост Виктор Димитров

Екипът на Sportal.bg и „Лигата на талантите“ продължава с обзорите на Елитните юношески групи, като сега е ред на тази до 18 години. Специален гост бе треньор №1 за сезона Виктор Димитров, който спечели и първенството с отбора на Септември.

Димитров сподели мнението си за изминалия дебютен сезон на група и отборите, които са му направили добро впечатление. Той говори дали неговите играчи вече са готови за мъжкия футбол, както и предстоящото участие в младежката Шампионска лига.

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За финал той сподели плановете и мечтите за следващия сезон и бъдещето си в треньорската професия.

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