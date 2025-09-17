Популярни
  Томас Партей пледира невинен по обвинения в пет изнасилвания

  17 сеп 2025
  • 710
  • 0
Бившият полузащитник на Арсенал Томас Партей е пледирал невинен по всички обвинения в изнасилване и сексуално посегателство, информира английската преса днес. Ганайският халф се яви тази сутрин в съда в Саутуарк, часове след като неговият настоящ тим Виляреал загуби от Тотнъм късно снощи в мач от първия кръг на Шампионската лига. Партей е изправен пред пет обвинения в изнасилване на две различни жени и едно обвинение в сексуално посегателство от трета жертва. Предполагаемите престъпления са извършени между 2021 и 2022 година, когато той бе част от “артилеристите”.

Полузащитникът бе обвинен от кралската прокуратура през юли, само четири дни след като договорът му с Арсенал изтече в края на юни. На 5 август той се яви пред съда в Уестминстър, където му бе разрешена условна гаранция, което означава, че не трябва да се свързва с никоя от трите жертви, както и да осведомява властите за всякакви постоянни промени в адреса или международни пътувания.

Снимки: Gettyimages

