Бивш селекционер на САЩ: Очакваме големи неща от състава на Почетино

Бившият селекционер на националния тим на САЩ Грег Берхалтер е уверен, че отборът на Маурисио Почетино може да постигне „големи неща“ на Световно първенство и да помогне за продължаващия растеж на футбола в страната. Американският състав приема Парагвай в откриващия мач от група „D“, а треньорът на Чикаго Файър ще гледа първия домакински двубой на страната на Световно първенство от 1994-та насам от трибуните на стадион So-Fi и ще подкрепя наследника си да направи това лято запомнящо се.

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„Това е страхотен момент за футболните фенове в Съединените щати и просто за хората като цяло. За нас е страхотно да можем да преживеем Световно първенство на родна земя, фенове да идват от чужбина и да подкрепят отбора си и наистина да празнуват красивата игра. Мисля, че имаме добър отбор. Тринадесет от играчите бяха на последното Световно първенство. Деветнадесет от тях бяха в предишния цикъл и изиграха големи роли в последния такъв, а това е отбор, който според мен може да стигне далеч на Мондиала. Ще имаме предимството на домакинския терен. Очакваме големи неща от тима в този цикъл“, коментира бившият американски футболист и треньор пред Press Association.

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Той изведе САЩ до осминафиналите на Мондиал 2022, губейки с 1:3 от Нидерландия, а по повод наследника си Почетино, Берхалгер заяви: „Имаме добри отношения. Мисля, че той наистина набляга на конкурентността и борбата за фланелката. Има много смисъл. Това е домашно Световно първенство и искате играчи, които ще излязат и ще дадат всичко от себе си за отбора. Той свърши добра работа със селекцията и сега е време да се представи подобаващо.“

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Берхалтер очаква с нетърпение да види играчи като Крис Ричардс и Фоларин Балогун да блестят това лято. Но няма никого, когото да иска да види там повече от сина си Себастиан, тъй като халфът на Ванкувър Уайткапс следва баща си, участвайки на Световното първенство. „Да видиш сина си, който е работил толкова усилено, за да стигне до този момент, да представлява Съединените щати на домакински Мондиал, е сбъдната мечта“, призна той и добави: „С удоволствие бих си разменил местата с него всеки ден.“

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На въпрос как може влиянието на Мондиал 2026 да бъде надградено след това лято, Берхалтер коментира: „Мисля, че футболът тук продължава да привлича играчи от световна класа. С Лионел Меси в първенството това промени глобалната известност и продължава както да привлича елитни футболисти в МЛС, така и да развива играчи от световна класа. Ако можем да продължим да правим това, футболът ще продължи да расте.“

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Снимки: Gettyimages