САЩ започва с големи очаквания, но и с много въпросителни

Отборът на Съедините щати започва участието си на Световното първенство с мач срещу Парагвай. Преди двубоя ще бъде официалното откриване в страната, след като вчера бе това в Мексико, а днес ще бъде в Канада. Като един от домакините и то с най-голямо участие в организацията на Мондиала към тима има огромни очаквания. Американските фенове обаче може да имат малко нереалистични очаквания към състава на Маурисио Почетино.

USA v Paraguay: Pre-Match Analysis



The remaining Host Nation open up Group D tonight (2am UK Time) & have assembled an exciting side capable of going far but need to get everything right in a very tricky group.



USA will likely be in a 4-3-3 or 3-4-3 but the same principles… pic.twitter.com/cKWodeXT5i — John Walker (@johnwalker_1986) June 12, 2026

Тимът на САЩ достигна до фазата на директни елиминации при последните си три участия (2010, 2014, 2022) и загубиха само един мач в груповата фаза. Този път те може да имат повече проблеми в групата си, тъй като съперниците им не са за подценяване, като освен Парагвай в групата са още Австралия и Турция. Американците ще изиграят първия и третия си мач в групата в Калифорния, а вторият в Сиатъл.

The last time the USMNT met Paraguay this happened 🍿 pic.twitter.com/8OyQNkl5ma — B/R Football (@brfootball) June 11, 2026

Играчите на Почетино и самият треньор са под голямо напрежение да се представят на ниво. Около отбора обаче има доста въпросителни, след като от началото на годината той загуби три от четирите си контроли. Вярно, че се изправи срещу сериозни отбори, като загубите бяха от Белгия, Португалия и от Германия миналата седмица. Кристиан Пулишич се очаква да бъде лидерът на тима след сезон, в който отново бе преследван от контузии. Основният защитник Крис Ричардс е под въпрос за двубоя поради контузия в глезена.

В Парагвай знаят, че самото класиране за Световното е постижение, но се надяват и да оставят следа. В последната си контрола тимът на Густаво Алфаро спечели с 4:0 срещу Никарагуа, но съперникът бе далеч под нивото на отборите, които са на Мондиала. Парагвай завърши шести на квалификациите в Южна Америка и зае последното място, даващо право за директно класиране. Тимът ще играе за девети път на световно първенство, но за първи път от 2010 г.

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