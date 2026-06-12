САЩ започва с големи очаквания, но и с много въпросителни

Отборът на Съедините щати започва участието си на Световното първенство с мач срещу Парагвай. Преди двубоя ще бъде официалното откриване в страната, след като вчера бе това в Мексико, а днес ще бъде в Канада. Като един от домакините и то с най-голямо участие в организацията на Мондиала към тима има огромни очаквания. Американските фенове обаче може да имат малко нереалистични очаквания към състава на Маурисио Почетино.
Тимът на САЩ достигна до фазата на директни елиминации при последните си три участия (2010, 2014, 2022) и загубиха само един мач в груповата фаза. Този път те може да имат повече проблеми в групата си, тъй като съперниците им не са за подценяване, като освен Парагвай в групата са още Австралия и Турция. Американците ще изиграят първия и третия си мач в групата в Калифорния, а вторият в Сиатъл.
Играчите на Почетино и самият треньор са под голямо напрежение да се представят на ниво. Около отбора обаче има доста въпросителни, след като от началото на годината той загуби три от четирите си контроли. Вярно, че се изправи срещу сериозни отбори, като загубите бяха от Белгия, Португалия и от Германия миналата седмица. Кристиан Пулишич се очаква да бъде лидерът на тима след сезон, в който отново бе преследван от контузии. Основният защитник Крис Ричардс е под въпрос за двубоя поради контузия в глезена.
В Парагвай знаят, че самото класиране за Световното е постижение, но се надяват и да оставят следа. В последната си контрола тимът на Густаво Алфаро спечели с 4:0 срещу Никарагуа, но съперникът бе далеч под нивото на отборите, които са на Мондиала. Парагвай завърши шести на квалификациите в Южна Америка и зае последното място, даващо право за директно класиране. Тимът ще играе за девети път на световно първенство, но за първи път от 2010 г.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google