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  3. Отборът на Лукас Петков привлече крило от Байерн (Мюнхен)

Отборът на Лукас Петков привлече крило от Байерн (Мюнхен)

  • 12 юни 2026 | 16:08
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Германският Елверсберг, където играе българският национал Лукас Петков, привлече фланговия футболист на Байерн (Мюнхен) Морис Кратенмахер с постоянен договор за четири години, съобщиха двата елитни клуба. Трансферната сума на този етап остава необявена.

20-годишният доскорошен играч на баварците действа предимно по лявото крило, а през миналия сезон Петков бе титуляр на дясното.

"Морис показа уменията си във втора дивизия и отговаря на нашите изисквания за флангови играчи", каза спортният директор Кристиан Вебер относно новия футболист на отбора. През миналия сезон той трупа опит в Херта (Берлин), където записа 25 срещи и 2 гола. Преди това крилото е било част от тимовете на Унтерхахинг и Улм.

Кратенмахер е продукт на школата на Байерн, но така и не успя да се наложи за мъжкия състав на германския гранд. За трансфера си той каза: "Винаги е било моя цел да играя в Бундеслигата и хвърлих много сили, за да го постигна. Правя следващата стъпка с трансфера в Елверсберг и се гордея с това".

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Снимки: Imago

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