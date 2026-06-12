Отборът на Лукас Петков привлече крило от Байерн (Мюнхен)

Германският Елверсберг, където играе българският национал Лукас Петков, привлече фланговия футболист на Байерн (Мюнхен) Морис Кратенмахер с постоянен договор за четири години, съобщиха двата елитни клуба. Трансферната сума на този етап остава необявена.

ℹ️ Maurice Krattenmacher wechselt zur SV Elversberg



Der 20-jährige deutsche Juniorennationalspieler war zuletzt für eine Saison an Hertha BSC ausgeliehen und wechselt nun vom FC Bayern München zum Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg.



🔗 https://t.co/BnjTqZrSvd pic.twitter.com/zzYtKxX9PL — FC Bayern München (@FCBayern) June 12, 2026

20-годишният доскорошен играч на баварците действа предимно по лявото крило, а през миналия сезон Петков бе титуляр на дясното.

"Морис показа уменията си във втора дивизия и отговаря на нашите изисквания за флангови играчи", каза спортният директор Кристиан Вебер относно новия футболист на отбора. През миналия сезон той трупа опит в Херта (Берлин), където записа 25 срещи и 2 гола. Преди това крилото е било част от тимовете на Унтерхахинг и Улм.

Herzlich willkommen an der Kaiserlinde! 😄⚫️⚪️



Maurice Krattenmacher wechselt vom FC Bayern München zur SVE und hat im Saarland einen Vertrag über vier Jahre unterzeichnet! ✍️ Wir freuen uns sehr, dass du da bist - auf eine schöne und erfolgreiche Zeit! 🤝#DieElv #UnsereElv pic.twitter.com/kMS8myhzrg — SV 07 ELVERSBERG (@SV07Elversberg) June 12, 2026

Кратенмахер е продукт на школата на Байерн, но така и не успя да се наложи за мъжкия състав на германския гранд. За трансфера си той каза: "Винаги е било моя цел да играя в Бундеслигата и хвърлих много сили, за да го постигна. Правя следващата стъпка с трансфера в Елверсберг и се гордея с това".

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Снимки: Imago