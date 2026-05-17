Отново българин в Бундеслигата! Лукас Петков и Елверсберг сътвориха история

Лукас Петков и неговият отбор Елверсберг постигнаха историческа промоция в Бундеслигата, след като днес спечелиха с 3:0 мача си срещу изпадналия Пройсен (Мюнстер) в мач от последния 34-ти кръг на Втора Бундеслига. По този начин българският национал и тимът му си осигуриха безпрецедентно класиране в германския елит, което се случва за пръв път в съществуването на клуба от 13-хилядния град от провинция Саарланд. Това е и трета промоция в последните 4 години за Елверсберг , който извървя пътя си от регионалните лиги до Бундеслигата.

Петков отново бе титуляр и престоя на терена 88 минути. Макар и да не успя да се разпише в този мач, българският национал завършва сезона като най-резултатния футболист на своя отбор със своите 13 гола и 7 асистенции. Така отново роден национал ще играе по най-елитните терени на Германия от новия сезон. Промоция отдавна спечели и Шалке 04, а трети в класирането пък завърши Падерборн, който в баража за място в Бундеслигата ще срещне Волфсбург.

Елверсберг започна много силно двубоя и още след първите 15 минути до голяма степен предопредели изхода на така важния двубой. Още в 10-ата след многоходова комбинация Том Цимершийд намери Бамбасе Конте, който отбеляза отблизо в мрежата на гостите – 1:0 за „елфите“. Само пет минути по-късно френският нападател Давид Мокуа заби втори гол за Елверсберг, като също от малкото наказателно поле засече подаване отляво на Ласе Гюнтнер.

Es ist vollbracht: #UnsereElv schlägt Preußen Münster und steigt in die Erste Bundesliga auf. 🤯

Nach 2022 und 2023 der dritte Aufstieg innerhalb von vier Jahren – von der Regionalliga bis in die Erste Liga. 💯🔥



3:0 I 90. Minute#DieElv #UnsereElv #ELVSCP — SV 07 ELVERSBERG (@SV07Elversberg) May 17, 2026

През втората част домакините окончателно подпечатаха така важния за тях успех. В 66-ата минута Конте навлезе в наказателното поле и намери Мокуа, който на празна врата вкара втория си гол в мача и оформи крайното 3:0. До края мачът се доиграваше, а феновете на домакините се наслаждаваха на всеки един миг до и след последния съдийски сигнал.

Снимки: Imago