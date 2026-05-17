  Отново българин в Бундеслигата! Лукас Петков и Елверсберг сътвориха история

Отново българин в Бундеслигата! Лукас Петков и Елверсберг сътвориха история

Лукас Петков и неговият отбор Елверсберг постигнаха историческа промоция в Бундеслигата, след като днес спечелиха с 3:0 мача си срещу изпадналия Пройсен (Мюнстер) в мач от последния 34-ти кръг на Втора Бундеслига. По този начин българският национал и тимът му си осигуриха безпрецедентно класиране в германския елит, което се случва за пръв път в съществуването на клуба от 13-хилядния град от провинция Саарланд. Това е и трета промоция в последните 4 години за Елверсберг , който извървя пътя си от регионалните лиги до Бундеслигата.

Петков отново бе титуляр и престоя на терена 88 минути. Макар и да не успя да се разпише в този мач, българският национал завършва сезона като най-резултатния футболист на своя отбор със своите 13 гола и 7 асистенции. Така отново роден национал ще играе по най-елитните терени на Германия от новия сезон. Промоция отдавна спечели и Шалке 04, а трети в класирането пък завърши Падерборн, който в баража за място в Бундеслигата ще срещне Волфсбург.

Елверсберг започна много силно двубоя и още след първите 15 минути до голяма степен предопредели изхода на така важния двубой. Още в 10-ата след многоходова комбинация Том Цимершийд намери Бамбасе Конте, който отбеляза отблизо в мрежата на гостите – 1:0 за „елфите“. Само пет минути по-късно френският нападател Давид Мокуа заби втори гол за Елверсберг, като също от малкото наказателно поле засече подаване отляво на Ласе Гюнтнер.

През втората част домакините окончателно подпечатаха така важния за тях успех. В 66-ата минута Конте навлезе в наказателното поле и намери Мокуа, който на празна врата вкара втория си гол в мача и оформи крайното 3:0. До края мачът се доиграваше, а феновете на домакините се наслаждаваха на всеки един миг до и след последния съдийски сигнал.

Снимки: Imago

