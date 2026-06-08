Бивш нападател на Ливърпул, допринесъл огромно за последната ШЛ на клуба, прекрати кариерата си

Бившият нападател на Ливърпул Дивок Ориги прекрати кариерата си на 31-годишна възраст, съобщава Sky Sports. Белгиецът изигра 175 мача за мърсисайдци и отбеляза 41 гола, което не е впечатляваща статистика, но той ще остане завинаги в клубната история с двата гола срещу Барселона за победата на полуфиналите на Шампионската лига през 2019 г.

Ориги отбеляза легендарното попадение след подаване по земя от ъглов удар на Трент Александър-Арнолд, с което "червените" оформиха крайното 4:0 и довършиха пълния обрат от три гола пасив. Ливърпул стигна до финал и го спечели с 2:0 срещу Тотнъм, а Ориги вкара втория гол във вратата на "шпорите" и приключи окончателно интригата в двубоя в испанската столица Мадрид.

Divock Origi has announced his retirement from professional football via Instagram ❤️📱 pic.twitter.com/1Ag5TnUFSz — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 8, 2026

Феновете на Ливърпул ще запомнят Ориги и с представянето му срещу градския съперник Евертън, срещу който белгиецът има 6 гола в 11 мача.

Ориги пристигна в Ливърпул през 2015 г. с трансфер от Лил на стойност 12.63 млн. евро и напусна през 2022. Той премина в Милан, преди да се завърне в Англия с екипа на Нотингам Форест. Белгиецът игра за националния отбор на Мондиал 2014 и Евро 2016, записвайки три попадения за родината.

"Имах щастието да спечеля част от най-големите трофеи във футбола", заяви Ориги в ексклузивно интервю за Sky Sports.

Divock Origi has announced his retirement from professional football.



Congratulations on a brilliant career and enjoy your retirement, Divock ❤️ — Liverpool FC (@LFC) June 8, 2026

"По-важно обаче е, че бях част от исторически моменти. Клубове като Ливърпул винаги са оставяли отпечатък върху световния футбол и винаги ще го правят. Гордея се с това, в което футболът ме превърна. Той начерта цялото ми бъдеще. Не съжалявам за абсолютно нищо и всичко се е случило с причина", каза още той.

Ливърпул също отдаде почит на отказалия се от футбола свой бивш играч, като пусна пост в социалните мрежи.

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