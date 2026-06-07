Контрола между Норвегия и Шотландия се провали

Планирана контрола между Норвегия и Шотландия няма да се проведе. Приятелската среща трябваше да се играе на тренировъчната база на британците в Шарлът при закрити врати и да включва основно резервите на двата отбора. Двубоят обаче няма да се състои поради контузии в шотландския лагер.

“Идеята беше да дадем минути на момчетата, които няма да играят срещу Мароко. Отпадането на мача означава, че ще мога да правя повече промени в предстоящата среща”, коментира селекционерът на Норвегия Стале Солбакен. Тази вечер норвежците ще имат контрола срещу Мароко.

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