Мароко и Норвегия не се победиха в последната си контрола

Мароко и Норвегия направиха равенство 1:1, като това бе заключителна контрола и за двата тима преди старта на Мондиал 2026. Двубоят се изигра на “Спортс Илюстрейтед Стейдиъм” в град Харисън в една от страните домакини на предстоящия форум - Канада.
Още в 8-ата минута Браим Диас откри резултата след асистенция на Ез Абде. Отборът от Скандинавския полуостров опита да реагира, но “Лъвовете от Атлас” продължиха да контролират по-добре ритъма на мача, а Абде пропусна още една отлична възможност преди почивката, с която можеше да добави и гол към асистенцията си.
Африканците имаха проблем около паузата. Първо Мазрауи трябваше да напусне терена заради травма, а в добавеното време на първата част и Абде бе заменен след притеснителна контузия.
След почивката Норвегия заигра по-добре. Андреас Шелдеруп принуди Ясин Буну да прави страхотно спасяване в 50-ата минута, за да запази преднината на Мароко. Ритъмът на мача спадна след множеството смени около час игра, но именно резервите помогнаха на Норвегия да стигне до равенството. Това стана в 75-ата минута, когато Оскар Боб се включи отлично и намери Мартин Йодегор, който с прецизен удар изравни, оформяйки крайния резултат.
Носителите на Купата на африканските нации стартират участието си на Мондиала на 14-и юни (неделя) от 1:00 часа българско време с мач срещу четирикратния световен шампион Бразилия, а нататък следват мачове с Шотландия (20.6) и Хаити (25.6).
На Норвегия предстои да срещне Ирак на 17-и юни (сряда) от 1:00 часа българско време, а след това скандинавците играят със Сенегал (23.6) и актуалния носител на световните сребърни медали Франция (26.6), който загуби финала на последния Мондиал през 2022 г. в Катар.
Предстоящият Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико стартира тази седмица на 11-ти юни (четвъртък) и ще може да следите на bnt.sportal.bg.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google