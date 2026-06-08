Мароко и Норвегия не се победиха в последната си контрола

Мароко и Норвегия направиха равенство 1:1, като това бе заключителна контрола и за двата тима преди старта на Мондиал 2026. Двубоят се изигра на “Спортс Илюстрейтед Стейдиъм” в град Харисън в една от страните домакини на предстоящия форум - Канада.

Match nul du Maroc face à la Norvège



La sélection marocaine a partagé les points (1-1) face à la Norvège dans le cadre de sa préparation pour la Coupe du monde 2026, ce dimanche 7 juin. Brahim Díaz a ouvert le score pour les adversaires de la sélection haïtienne. En deuxième… pic.twitter.com/ZI3VWNfOzo — TICKET MAGAZINE (@TICKETmaghaiti) June 7, 2026

Още в 8-ата минута Браим Диас откри резултата след асистенция на Ез Абде. Отборът от Скандинавския полуостров опита да реагира, но “Лъвовете от Атлас” продължиха да контролират по-добре ритъма на мача, а Абде пропусна още една отлична възможност преди почивката, с която можеше да добави и гол към асистенцията си.

Morocco strike first! Brahim Díaz finds the net from just inside the box in the 8th minute.



Morocco 1 - 0 Norway#DimaMaghrib | #RoadTo26 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/zGBhRUAqip — Caleb Pongratz (@CalebPongratz10) June 7, 2026

Африканците имаха проблем около паузата. Първо Мазрауи трябваше да напусне терена заради травма, а в добавеното време на първата част и Абде бе заменен след притеснителна контузия.



След почивката Норвегия заигра по-добре. Андреас Шелдеруп принуди Ясин Буну да прави страхотно спасяване в 50-ата минута, за да запази преднината на Мароко. Ритъмът на мача спадна след множеството смени около час игра, но именно резервите помогнаха на Норвегия да стигне до равенството. Това стана в 75-ата минута, когато Оскар Боб се включи отлично и намери Мартин Йодегор, който с прецизен удар изравни, оформяйки крайния резултат.

Marruecos y Noruega empataron 1-1 en su último ensayo previo a la Copa del Mundo 🤝.



Brahim Díaz y Martin Ødegaard fueron los anotadores del juego ⚽️. pic.twitter.com/xxCAS7gO39 — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) June 7, 2026

Носителите на Купата на африканските нации стартират участието си на Мондиала на 14-и юни (неделя) от 1:00 часа българско време с мач срещу четирикратния световен шампион Бразилия, а нататък следват мачове с Шотландия (20.6) и Хаити (25.6).

Admirez ça les Sénégalais : la Norvège, de vrais hommes. Malgré le 1-1, ils restent sur le terrain et félicitent le Maroc 🇲🇦 pic.twitter.com/fCkb6960J7 — lamarocaine🇲🇦🇫🇷 (@anissa_kk) June 7, 2026

На Норвегия предстои да срещне Ирак на 17-и юни (сряда) от 1:00 часа българско време, а след това скандинавците играят със Сенегал (23.6) и актуалния носител на световните сребърни медали Франция (26.6), който загуби финала на последния Мондиал през 2022 г. в Катар.

Предстоящият Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико стартира тази седмица на 11-ти юни (четвъртък) и ще може да следите на bnt.sportal.bg.

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