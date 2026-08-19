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  3. Наказаха Нуно Мендеш за три мача заради червения картон срещу Ланс

Наказаха Нуно Мендеш за три мача заради червения картон срещу Ланс

  • 19 авг 2026 | 22:58
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Защитникът на Пари Сен Жермен Нуно Мендеш ще пропусне първите три кръга от Лига 1 заради наказание. Португалецът получи директен червен картон в мача за Суперкупа на Франция срещу Ланс, загубен с 0:1.

Инцидентът се случи в центъра на терена, когато Мендеш удари с лакът в лицето Михал Скораш. Вследствие на това Дисциплинарната комисия на френската Професионална футболна лига реши да го санкционира за три срещи. Така той няма да може да вземе участие в двубоите срещу Рен, Лил и Монако.

Наказание получи и играч на Ланс. Защитникът Килиан Антонио, който влезе с бутоните в глезена на крилото на парижани Манес Аклиуш, бе отстранен за два мача.

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Снимки: Imago

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