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Селекционерът на Норвегия недоволен от отменената контрола

  • 8 юни 2026 | 20:49
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Треньорът на норвежкия национален отбор Столе Солбакен остро разкритикува своя колега от Шотландия Стив Кларк, след като "гайдарите" неочаквано отмениха планиран тренировъчен мач между двата тима при закрити врати, позовавайки се на контузии на футболисти. Мачът, насрочен за понеделник в тренировъчния лагер на шотландците в Шарлът, Северна Каролина, беше организиран месеци предварително, за да се даде възможност за изява преди Световното първенство. 

Контрола между Норвегия и Шотландия се провали
Контрола между Норвегия и Шотландия се провали

Норвежкият лагер обаче беше уведомен за отмяната късно в петък вечерта след последната тренировка, принуждавайки Солбакен да промени тактическия си подход.

"Беше също толкова изненадващо за мен, а за Шотландия е непрофесионално. Непрофесионално е, че техният селекционер не ми се обади лично, че използваха мениджъра на отбора си, за да ни се обади и да ни каже това, след като приключихме с тренировката. Не вярвам, че контузиите, за които говоря, са се случили по време на последната им тренировка", каза Солбакен пред норвежката телевизия NRK.

Старши треньорът на Шотландия Стив Кларк омаловажи отмяната в неделя вечерта, като заяви пред БиБиСи, че мачът е трябвало да бъде само едночасова тренировка на терена.

Норвегия ще открие кампанията си на Световното първенство срещу Ирак на 16 юни, докато Шотландия започва срещу Хаити на 14 юни.

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