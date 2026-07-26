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Спартак (Варна) продаде всички билети за дербито

  • 26 юли 2026 | 16:41
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Спартак (Варна) продаде всички билети за дербито

Всички налични билети за привържениците на Спартак (Варна) за дербито с Черно море са продадени. Затова се похвалиха от "соколите" няколко часа преди срещата.

"Всички 1500 билета, отпуснати за нашите привърженици за днешното градско дерби, вече са изчерпани. Разпродадени са както всички физически билети, така и всички 1000 онлайн билета в Eventim.По информация от домакините, допълнителни билети няма да бъдат отпускани, поради което билети на каса “Гости” преди двубоя няма да се продават.

Благодарим на всеки, който ще бъде зад отбора днес!Да подкрепим отбора с цялото си сърце и да покажем, че истинската сила е в това, когато сме заедно".

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