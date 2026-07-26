Ненужен на ЦСКА пред трансфер в Испания

Втородивизионният Сеута работи по ново попълнение за своя състав преди сезон 2026-2027. Според информация на местни медии, клубът води преговори за привличането на централния защитник Адриан Лапеня, който през последния сезон и половина игра за ЦСКА в българската Първа лига.

Защитникът, роден в Логроньо на 16 април 1996 г., може да се превърне в едно от подкрепленията за състава на Хосе Хуан Ромеро. Укрепването на тази позиция се счита за приоритет от спортното ръководство.

Ако сделката се осъществи, Сеута ще привлече 30-годишен централен защитник с опит в професионалния испански и международен футбол. Той се отличава със своята стабилност в защита, способността си да играе както отдясно, така и отляво в центъра на отбраната благодарение на доброто владеене и на двата крака, както и с опита си в отбори с амбиции за промоция, пише "ceutadeportiva".

Независимо от евентуалното привличане на Лапеня, Сеута продължава да очаква отговор от централния защитник с ляв крак на Кадис, Икер Ресио. Клубът от Кадис изисква финансова компенсация, за да го освободи. Сеута не е склонен да плаща трансферна сума, така че всичко зависи от това дали футболистът ще постигне споразумение с „жълтия“ клуб да го пусне да си тръгне.

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