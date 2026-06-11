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Футболът има нов дом в София: Mondial Camp отваря врати

  • 11 юни 2026 | 18:15
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Днес в София официално отваря врати Mondial Camp Sofia – специалното фенско пространство, посветено на Световното първенство по футбол. Разположен в Южен парк, до Музея „Земята и хората“, комплексът обещава да се превърне в едно от най-атрактивните места за спорт, забавления и срещи през следващите седмици.

Организаторите са подготвили богата програма, която надхвърля традиционното гледане на футболни срещи. Посетителите ще могат да следят мачовете на голям екран в атмосфера, наподобяваща най-популярните фен зони по света. Освен спортните емоции, гостите ще открият разнообразни зони за хранене и напитки, където да споделят преживяването с приятели и семейство.Mondial Camp Sofia ще предложи и множество допълнителни активности.

В програмата са включени тематични куизове, турнири по джаги, кино вечери и срещи със специални гости от света на спорта, медиите и развлекателната индустрия. Идеята е пространството да бъде място за социални контакти и забавления както за запалените футболни фенове, така и за всички, които търсят приятна лятна атмосфера в сърцето на столицата.

Очаква се през следващите седмици сцената на Mondial Camp да посрещне различни събития, музикални участия и интерактивни формати, които ще допълнят футболната програма. По този начин организаторите целят да създадат истински фестивал на спорта и свободното време.

С откриването си днес Mondial Camp Sofia поставя началото на поредица от събития, които ще събират на едно място спорт, култура, развлечения и добри емоции. За всички почитатели на футбола и летните фестивали това се очертава като една от най-интересните дестинации в София през сезона.

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