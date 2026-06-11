Емоционално посрещане за колумбийците в Гуадалахара

Колумбийският отбор за Световното първенство по футбол получи топло, традиционно мексиканско посрещане при пристигането си в хотела си в Гуадалахара.

Капитанът Джеймс Родригес, Луис Диас и компания бяха приветствани с местни песни, а играчите и треньорският щаб се присъединиха към празничната атмосфера, като сложиха сомбреро и пееха заедно със своите домакини.

Колумбийците стартират първенството срещу Узбекистан на стадион „Ацтека“ в Мексико Сити, преди да се изправят срещу ДР Конго и Португалия в оставащите си мачове от групата си.

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