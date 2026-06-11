Стадион "Филаделфия" – Арена на непримиримия дух и великите сблъсъци

Намиращ се във Филаделфия, този стадион с капацитет 69 000 места е дом на Филаделфия Ийгълс. Известен е като „The Linc“ и се отличава със своята екологична насоченост, като разполага с над 11 000 слънчеви панела и вятърни турбини. Градът Филаделфия е историческото сърце на САЩ и стадионът ще бъде домакин на мачове в годината на 250-ата годишнина от обявяването на независимостта на страната. Тук ще се изиграят пет мача от груповата фаза и един от 1/8-финалите.

МАЧОВЕТЕ НА ТОЗИ СТАДИОН:



14 юни: Кот д'Ивоар – Еквадор

19 юни: Бразилия – Хаити

22 юни: Франция – Ирак

25 юни: Кюрасао – Кот д'Ивоар

27 юни: Хърватия – Гана

4 юли: 1/8-финал

Град: Филаделфия, Пенсилвания



Капацитет: 69,000 души



Домакин: Филаделфия Ийгълс (NFL)



Интересен факт: Стадионът е известен със своята екологичност, генерирайки собствена енергия чрез вятърни турбини и слънчеви панели.

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