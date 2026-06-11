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Джокович посочи кои два отбора ще спорят за световната титла

  • 11 юни 2026 | 17:40
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Бившият номер едно в света и носител на рекордните 24 титли от "Големия шлем" Новак Джокович направи прогноза за финала на започващото тази вечер Световно първенство по футбол. 39-годишният сърбин прогнозира финал между Португалия и Мексико.

„Португалия и Мексико ще се срещнат на финала. Португалия ще спечели с 2:0 или 2:1“, цитира думите на Джокович Tennis TV.

Световното първенство ще се проведе в Мексико, САЩ и Канада от 11 юни до 19 юли. В груповата фаза Португалия ще се изправи срещу ДР Конго, Узбекистан и Колумбия, докато Мексико ще се изправи срещу Република Южна Африка, Република Корея и Чехия.

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Снимки: Gettyimages

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