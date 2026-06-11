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Везенков и звездите от Евролигата прогнозираха кой ще стане световен шампион

  • 11 юни 2026 | 18:13
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Александър Везенков вижда Франция като бъдещия световен шампион по футбол през 2026 година. Българската баскетболна звезда беше сред участниците в анкета на BasketNews, в която играчи и треньори от европейския баскетбол посочиха своите фаворити за предстоящото Световно първенство. Везенков заложи на Франция.

„Петлите“ се превърнаха в категоричния фаворит на баскетболната общност, след като събраха общо 13 гласа. Сред подкрепилите ги са още Майк Батист, Джордан Нвора, Алфа Диало, Надир Ифи, Трент Форест, Венсан Поарие, Айзея Кординие, Силвен Франсиско, Тайсън Уорд, Чима Монеке, Матю Стразел и Донта Хол.

Франция получи повече гласове от Германия, Испания и САЩ, взети заедно. Германците събраха четири гласа, докато Испания и САЩ получиха по три.

Марселиньо Уертас посочи Бразилия, Бонзи Колсън подкрепи Кабо Верде заради семейните си корени, а Джанан Муса заложи на Босна и Херцеговина. Тримата американци от Евролигата – Алек Питърс, Джъстин Андерсън и Моузес Райт – избраха националния отбор на САЩ.

Световното първенство по футбол през 2026 година започва на 11 юни и ще бъде първото в историята с 48 участващи отбора. Турнирът ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада, а финалът е насрочен за 19 юли в Ню Джърси.

Ако прогнозата на Везенков и останалите баскетболни звезди се окаже вярна, Франция ще стигне до третата си световната титла. "Петлите" триумфираха у дома през 1998 г. и в Русия през 2018-а.

Гошо Методиев

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Снимки: Imago

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