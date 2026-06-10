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Сеп Блатер разкритикува ФИФА и Джани Инфантино заради случая със съдията от Сомалия

  • 10 юни 2026 | 22:30
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Сеп Блатер разкритикува ФИФА и Джани Инфантино заради случая със съдията от Сомалия

Бившият президент на ФИФА Йозеф Блатер разкритикува световната централа и своя наследник на поста Джани Инфантино във връзка със случая с рефера от Сомалия Омар Артан, на когото бе отказан достъп в САЩ за Световното първенство, само няколко дни преди старта на мачовете.

„Това е невероятно и абсурдно. Ако една страна откаже достъп на съдия, това е сериозен проблем и Световното първенство не бива да се провежда в такава страна“, заяви Блатер пред френския спортен ежедневник „Екип“, които го потърсиха за коментар.

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По отношение на ФИФА 90-годишният Блатер добави: „Тя е пренебрегнала този принцип, а САЩ не са го спазили. Вече не можем да спрем турнира, но това е възмутително. Президентът трябва да докаже, че е по-силен от своя добър приятел в Белия дом, нали? Лошо е, когато си подчинен на политиката. И другите федерации също трябва да протестират“.

Блатер има предвид президента на САЩ Доналд Тръмп, с когото Инфантино не пропуска да демонстрира добрите си отношения. При администрацията на Тръмп обаче емиграционната политика на САЩ беше затегната, а понякога страдат и спортисти, които нямат нищо криминално в миналото си.

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На сомалиеца Артан не беше позволено да влезе в САЩ, въпреки че имаше всички необходими документи за пътуване и беше един от седемте африкански съдии, избрани от ФИФА за събитието. След това африканецът беше разпитван в продължение на няколко часа от служители на Американската митническа и гранична служба (CBP) при пристигането си в Маями. CBP му отказа влизане и го депортира обратно в Истанбул, откъдето беше пристигнал.

Телевизионният канал CNN съобщи, че служител на администрацията на Тръмп им е казал, че „проверката е разкрила „неблагоприятна информация, включително връзки с лица, заподозрени в принадлежност към терористични организации“.

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Снимки: Imago

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