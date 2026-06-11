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Инфантино: Проблеми има, но ще ги разрешим

  • 11 юни 2026 | 02:59
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Президентът на ФИФА Джани Инфантино коментира проблемите около организацията на Мондиал 2026, който ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико, и заяви, че не съжалява за избора на домакини.

„Не съжалявам за нищо. През последните 30 години се занимавам с организиране на събития и съм свикнал да решавам проблеми – както големи, така и малки. На пресконференцията преди три години и половина проблемите вероятно бяха дори по-сериозни“, заяви Инфантино.

Той призна, че съществуват трудности, но ги определи като нормални за събитие от такъв мащаб.

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„Проблеми има. Част от тях възникват в САЩ, други в Канада, а трети в Мексико. Надявам се, че ще успеем да ги разрешим всичките. Най-вероятно няма да се получи, но ще направим всичко възможно“, допълни президентът на ФИФА.

Коментарът му идва на фона на скорошни проблеми, като отказаната виза за САЩ на съдия от Сомалия, което предизвика остра реакция от бившия президент на ФИФА Сеп Блатер. Той определи ситуацията като „невероятна и абсурдна“ и заяви, че „Световно първенство не трябва да се провежда в страна, която отказва визи на официални представители на ФИФА“.

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Снимки: Gettyimages

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