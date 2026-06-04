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Интер се доближава до първите си две летни попълнения

  • 4 юни 2026 | 18:30
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Интер се доближава до първите си две летни попълнения

От Интер са все по-близо до това да си осигурят първите две летни попълнения, съобщават Джанлука Ди Марцио и Николо Скира. Става въпрос за Марко Палестра от Аталанта и за Иван Проведел от Лацио, като и с двамата италианци вече са постигнати споразумения за личните им условия.

За халф-бека, който прекара последната кампания под наем в Каляри, „нерадзурите“ са приготвили петгодишен договор при заплата от 3 млн. евро на сезон. Самият Палестра е предпочел офертата на Интер въпреки интереса от Манчестър Сити и Нюкасъл. От друга страна, най-вероятно трансферната сума ще бъде 45 млн. евро, което е по средата между първото отхвърлено предложение в размер на 40 млн. и поставената му цена от 50 млн. Междувременно, 21-годишният играч напусна лагера на Италия след победата над Люксембург, без да се посочва причината за това.

Проведел, който ще бъде резерва на новия титулярен страж Хосеп Мартинес, ще подпише контракт за 2+1 сезона. Предвид това, че договорът му с Лацио изтича през следващото лято, Интер ще плати за 32-годишния вратар само 2-3 млн. евро.

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Снимки: Gettyimages

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