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Клубен шеф разкри плановете на Интер: от Джоунс и Соле до Дъмфрис и Чалханоолу

  • 7 юни 2026 | 17:45
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Клубен шеф разкри плановете на Интер: от Джоунс и Соле до Дъмфрис и Чалханоолу

Спортният директор на Интер Пиеро Аузилио коментира предстоящия трансферния пазар, говорейки по различни теми от интереса към полузащитника на Ливърпул Къртис Джоунс до ситуацията с халфа на тима Хакан Чалханоолу, който е спряган за Фенербахче.

„Следим Джоунс, не сме го крили. Ще направим опит.“ С тези думи Аузилио очерта трансферните планове на Интер по време на Фестивала на Серия "А" в Парма. След дълга реч, в която разказа за своя професионален път, спортният директор разясни позицията на клуба пред Sky Sport. Освен ситуацията с Джоунс, ръководителят коментира и бъдещето на Чалханоолу, като ясно заяви волята на Интер: „Чалханоолу във Фенербахче? Той има договор и искаме да го задържим.“

Преминавайки към темата за бранителя на Удинезе Умар Соле, директорът не скри интереса на клуба: „Мога да потвърдя, че ще привлечем защитник, също и заради броя на играчите, тъй като договорите на Франческо Ачерби и Матео Дармиан изтичат. Соле е един от тези, които следим, но има и други профили.“

За халф-бека на отбора Дензъл Дъмфрис Аузилио заяви: „Той имаше желание да отиде в Реал Мадрид. Разбирам разочарованието на феновете, той е страхотен футболист и момче, което даде всичко за Интер. Радвам се за него, знам какво е дал на този отбор, но и най-красивите истории могат да свършат. Желаем му всичко най-добро, а и никога не се знае, може би един ден ще се върне тук.“

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Спортният директор Аузилио коментира и ситуацията с халфа Александър Станкович, за когото Интер упражни правото си на обратно откупуване след сезона му в Брюж: „Привличането му е знак на доверие. Смятаме, че той притежава качествата, които трябва да има един футболист, върху когото искаме да градим настоящето и бъдещето. Разбира се, пазарната динамика важи за всички, ще видим какви предложения ще дойдат, но знаем, че той иска да остане. Освен него имаме и Янис Масолин. Младите трябва да имат пространство да играят и ще се опитаме да създадем тези условия. Станкович е ценен актив за Интер.“

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Накрая, той коментира и изтичащия контракт на полузащитника на тима Хенрих Мхитарян: „Преговаряме за подновяване на договора, не е тайна. Мисля, че скоро ще намерим общ език. Нашето намерение е да продължим с него още една година, а и той изглежда склонен.“ Относно друг ветеран в състава на Кристиан Киву - Стефан де Фрай клубният шеф допълни: „Размишляваме, както ние, така и той. Няма бързане, ще го обсъдим отново след ваканцията.“

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Снимки: Gettyimages

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