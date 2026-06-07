Брайтън е отхвърлил още една оферта от Тотнъм

Изпълнителният директор на Брайтън, Пол Барбър, потвърди, че “чайките” са отхвърли и втора оферта от страна на Тотнъм за бранителя на тима Ян Пол ван Хеке. Преди няколко дни английската преса съобщи, че от “Амекс Стейдиъм” са отхвърли първа оферта за играча.

“Винаги има голям интерес към най-добрите ни футболисти, какъвто е случая и с Ян Пол. Бяхме много ясни, че този интерес продължава от известно време и идва от няколко различни източника. През последната седмица отхвърлихме оферта от страна на Тотнъм, всъщност две оферти. Предложението трябва да удовлетворява и нас, и играча”, заяви Барбър.

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Яна Пол ван Хеке има само година от настоящия си договор с Брайтън и именно това е една от причините да генерира сериозен интерес към играча, тъй като от “Амекс” ще са склонни да се разделят с него, за да не го изгубят без пари през следващото лято. Тимът на Тотнъм е особено активен в търсене на подкрепления в дефанзивен план, където вече беше привлечен Анди Робъртсън, а се очаква до дни да бъде завършена и сделката за Марко Сенеси от Борнемут. Това се налага, тъй като има голяма вероятност Кристиан Ромеро да напусне, а сходна е ситуацията и с Мики ван де Вен.

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Снимки: Gettyimages