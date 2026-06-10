Антонели отговори на Ръсел: Аз си оставам аутсайдерът в битката за титлата

Андреа Кими Антонели отговори на своя съотборник Джордж Ръсел, който каза след победа на италианеца в Канада, че титлата е „негова за губене“.

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Този коментар на британеца беше последван от още една победа за Антонели в Монако миналата седмица, която беше пета поредна за 19-годишния пилот. След нея италианецът отвори аванс от 66 точки пред Люис Хамилтън на върха на генералното класиране, в което Ръсел заема третото място с изоставане от 68 пункта спрямо съотборника си.

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Въпреки това Антонели заяви, че той продължава да е аутсайдерът в битката за титлата, казвайки, че не за първи път виждаме такива психологически битки. По думите на младия италианец голямото предимство на Ръсел идва от опита на британеца, който участва в своя осми сезон във Формула 1, докато за Антонели настоящата кампания е едва втората в световния шампионат.

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„Не е първият път, в който виждаме такива психологически игри. Хората винаги се опитват да прехвърлят напрежението върху техния опонент, независимо дали той е външен, или съотборник, това всъщност не прави голяма разлика. За щастие тези неща не ме засягат.



„Все още сме в първата третина на сезона и определено смятам, че е прекалено рано да започваме да говорим за битка за титлата. Аз работя състезание за състезание. Разбира се, аз поглеждам класирането в края на всеки уикенд, но веднага след това се фокусирам върху следващото състезание. Когато сваля визьора и изляза на пистата, аз не мисля за шампионата. Състезавам се, за да свърша възможно най-добрата работа. А, както вече казах, след като все още не съм спечелил нищо, аз нямам нищо за губене.



„Целта ми е да спечеля възможно най-много състезания и като последствие и шампионата. Наясно съм, че възможности като тази не идват често, но в същото време аз си оставам аутсайдерът и това е позиция, с която нямам проблем. Преди началото на сезона, всички виждаха Джордж като явния фаворит и аз мисля, че това очакване беше оправдано. Той разполага с пълния пакет, който е нужен в борбата за титлата, включително опита“, каза Антонели.

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Снимки: Gettyimages