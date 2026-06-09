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Култард: Ръсел трябва да победи Антонели в Барселона, за да има шансове за титлата

  • 9 юни 2026 | 15:09
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Джордж Ръсел трябва да победи съотборника си в Мерцедес Андреа Кими Антонели този уикенд в Гран При на Барселона, за да запази шансовете си за световната титла във Формула 1 този сезон. Това е мнението на бившия пилот в световния шампионат Дейвид Култард.

Антонели спечели в неделя петата си поредна победа този сезон и стана най-младият победител в историята на Гран При на Монако, а след две наказания Ръсел завърши едва 13-и.

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„Джордж трябва да покаже, че може да спечели квалификацията в Барселона, но ще е достатъчно и просто да победи Кими – обясни Култард в подкаста Up To Speed. – Трябва да сме честни. Ако той не победи Кими, всичко свършва. Няма да има титла.“

Ръсел извади много лош късмет в последните две състезания – той отпадна заради повреда в Канада докато беше начело на колоната, а в Монте Карло беше наказан с 5 секунди за превишена скорост в бокса, когато обаче влезе в пита механиците веднага започнаха да му сменят гумите и той беше наказан с минаване пак през пита заради неизтърпяването на тази санкция, което го извади от зоната на точките.

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Снимки: Gettyimages

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