Култард: Ръсел трябва да победи Антонели в Барселона, за да има шансове за титлата

Джордж Ръсел трябва да победи съотборника си в Мерцедес Андреа Кими Антонели този уикенд в Гран При на Барселона, за да запази шансовете си за световната титла във Формула 1 този сезон. Това е мнението на бившия пилот в световния шампионат Дейвид Култард.
Антонели спечели в неделя петата си поредна победа този сезон и стана най-младият победител в историята на Гран При на Монако, а след две наказания Ръсел завърши едва 13-и.
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„Джордж трябва да покаже, че може да спечели квалификацията в Барселона, но ще е достатъчно и просто да победи Кими – обясни Култард в подкаста Up To Speed. – Трябва да сме честни. Ако той не победи Кими, всичко свършва. Няма да има титла.“
Ръсел извади много лош късмет в последните две състезания – той отпадна заради повреда в Канада докато беше начело на колоната, а в Монте Карло беше наказан с 5 секунди за превишена скорост в бокса, когато обаче влезе в пита механиците веднага започнаха да му сменят гумите и той беше наказан с минаване пак през пита заради неизтърпяването на тази санкция, което го извади от зоната на точките.
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Снимки: Gettyimages