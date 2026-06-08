Антонели върви по пътя на най-успешните пилоти

Вчера Андреа Кими Антонели записа петата си поредна победа в сезон 2026 във Формула 1 в първите 6 старта за годината. Той вече е единственият, спечелил първата си победа и веднага след нея още четири поредни, но с тези 5 поредни успяха италианецът се озова в изключително силна компания.

Пилотите с по пет и повече поредни победи не са никак много в историята на Формула 1 и Антонели има сериозен потенциал да продължи напред.

Sir Lewis imagines Kimi Antonelli has a special future ahead of him 🤩✨#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/PPArrOwCaL — Formula 1 (@F1) June 8, 2026

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С пет поредни победи са Джак Брабъм, Джим Кларк, Найджъл Менсъл, Михаел Шумахер, Люис Хамилтън - на два пъти, Макс Верстапен и от вчера Антонели.

Пак Шумахер има и серия от 6 поредни победи, със 7 поредни са Алберто Аскари, пак Шумахер и Нико Розберг.

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По една серия от 9 поредни победи имат Себастиан Фетел и Макс Верстапен, а пак Макс е този, който е на върха на тази класация със серия от 10 поредни победи - от Маями до “Монца” през 2023, когато доминацията на Ред Бул достигна върха си.

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Снимки: Gettyimages