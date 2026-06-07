Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Монако

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на Монако, която беше спечелена от Андреа Кими Антонели:
Андреа Кими Антонели – 156 точки
Люис Хамилтън – 90
Джордж Ръсел – 88
Шарл Леклер – 75
Оскар Пиастри – 60
Ландо Норис – 58
Макс Верстапен – 43
Исак Хаджар – 29
Лиам Лоусън – 26
Пиер Гасли – 26
Оливър Беарман – 18
Франко Колапинто – 15
Арвид Линдблад – 13
Карлос Сайнц – 6
Алекс Албон – 5
Естебан Окон – 3
Габриел Бортолето – 2
Серхио Перес – 1
Нико Хюлкенберг – 0
Фернандо Алонсо – 0
Валтери Ботас – 0
Ланс Строл – 0
Без компромис – Андреа Кими Антонели с пета поредна победа във Формула 1
Снимки: Sportal.bg