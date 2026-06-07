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Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Монако

  • 7 юни 2026 | 18:47
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Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Монако

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на Монако, която беше спечелена от Андреа Кими Антонели:

  1. Андреа Кими Антонели – 156 точки

  2. Люис Хамилтън – 90

  3. Джордж Ръсел – 88

  4. Шарл Леклер – 75

  5. Оскар Пиастри – 60

  6. Ландо Норис – 58

  7. Макс Верстапен – 43

  8. Исак Хаджар – 29

  9. Лиам Лоусън – 26

  10. Пиер Гасли – 26

  11. Оливър Беарман – 18

  12. Франко Колапинто – 15

  13. Арвид Линдблад – 13

  14. Карлос Сайнц – 6

  15. Алекс Албон – 5

  16. Естебан Окон – 3

  17. Габриел Бортолето – 2

  18. Серхио Перес – 1

  19. Нико Хюлкенберг – 0

  20. Фернандо Алонсо – 0

  21. Валтери Ботас – 0

  22. Ланс Строл – 0

Без компромис – Андреа Кими Антонели с пета поредна победа във Формула 1
Без компромис – Андреа Кими Антонели с пета поредна победа във Формула 1
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Снимки: Sportal.bg

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