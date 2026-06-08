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С последния си гол на хърватска земя Модрич поведе “ватрените” към Мондиала

  • 8 юни 2026 | 00:55
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С последния си гол на хърватска земя Модрич поведе “ватрените” към Мондиала

Легендата Лука Модрич изигра последния си мач като национален състезател пред родна публика в заключителната подготовка на “ватрените” преди старта на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. На градския стадион във Вараждин “шахматистите” удариха друга от бившите югославски републики Словения с 2:1, а именно Модрич реализира едно от двете попадения. Той изигра своя мач номер 198 с националната фланелка.

След нулево първо полувреме бившият футболист на Тотнъм и Реал Мадрид откри резултата в 51-вата минута. Все пак актуалните световни бронзови медалисти можеха и да изпуснат победата, тъй като допуснаха изравняване малко преди края на редовното време в 83-тата минута след попадение на Андраж Шпорар. Марио Пашалич обаче изригна с гол в 3-тата минута на добавеното време и прати хърватите на световните футболни финали със самочувствието на победители.

Това бе последната им проверка. На Мондиала в САЩ, Канада и Мексико, който стартира на 11-ти юни (четвъртък), балканският гранд, който неизменно стигаше до 1/2-финалите на последните две световни първенства, ще бъде в една група с Англия, Панама и Гана. Той стартира с мач срещу “трите лъва”, като именно тях победи във финалната четворка на Мондиал 2018 в Руската федерация, където “ватрените” играха на големия финал за пръв и към момента последен път в историята си. Предстоящият сблъсък срещу Англия на Световното първенство в Северна Америка ще бъде на 17-и юни (сряда) от 23:00 часа българско време. Срещу Панама пък хърватите играят на 24-и юни (сряда) от 2:00 часа, а от полунощ на 28-и юни (неделя) е сблъсъкът с Гана.

Конкретно за Лука Модрич това ще бъдат общо петите световни футболни финали. Той е бил с хърватите неизменно на всеки форум от Мондиала в Германия през 2006 г. насам, като пропусна единствено финалите в ЮАР през 2010 г., когато Хърватия не се класира.

Потвърдено: Модрич ще играе на пето Световно първенство
Потвърдено: Модрич ще играе на пето Световно първенство

Всички мачове от предстоящия Мондиал 2026 ще може да следите на bnt.sportal.bg.

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