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Белгия удари Хърватия в Риека, Лукаку се завърна към головете

  • 2 юни 2026 | 21:18
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Белгия удари Хърватия в Риека, Лукаку се завърна към головете

Белгия победи с 2:0 Хърватия в контрола, играна в Риека, като част от подготовката на двата отбора за Световното първенство. Юри Тилеманс (38’) и Ромелу Лукаку (96’) се разписаха за “червените дяволи”, които бяха по-добрият отбор и записаха 12-и пореден мач без поражение. “Ватрените” пък допуснаха втора поредна загуба, след като през април отстъпиха на Бразилия. Това им се случва за първи път от две десетилетия.

Двубоят започна равностойно, като дори в началото домакините стояха малко по-добре. В 38-ата минута гостите взеха аванс. Доку за пореден път проби отляво и центрира ниско, Сатуло опита да пресече, но само отклони топката в краката на Де Кайпер. След рикошет кълбото се озова на пътя на Юри Тилеманс, който от около осем метра стреля в далечния ъгъл.

Две минути след това Белгия имаше нов шанс. Доку проби отново леко и стреля, но Ливакович спаси.

В 41-вата минута дойде и най-добрата възможност за Хърватия, но Куртоа се намеси блестящо и спаси с върха на пръстите си удар на Модрич.

През второто полувреме двамата селекционери направиха доста смени. В 62-рата минута Хърватия бе много близо до това да изравни резултата. Сучич проби отляво и центрира, а Будимир засече с глава, но топката срещната гредата. В 76-ата минута гредата спря и Белгия след удар с глава на Ванекен.

В 80-ата минута Вушкович за малко не си отбеляза автогол, но Котарски го спаси.

Ромелу Лукаку, който се появи като резерва 20-ина минути преди края, създаде работа на защитата на Хърватия на няколко пъти. В шестата минута на добавеното време именно той оформи крайния резултат. Ванакен отне топката и с брилянтно прехвърлящо подаване изведе нападателя на Наполи отляво. Лукаку много добре стреля към далечния ъгъл, вкарвайки първия си гол от повече от три месеца.

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Снимки: Imago

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