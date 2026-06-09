Защо Леклер има проблеми със спирачките, а Хамилтън – не?

Проблемите със спирачките в колата на Шарл Леклер го извадиха от битката в домашното му състезание в Монако, където той имаше реален шанс да се качи на подиума. Тези трудности съпътстваха работата му през целия състезателен уикенд, а освен това той даде да се разбере, че и в Канада е имал проблеми със спирачките.

Леклер избухна остро след състезанието и обясни как три от четирите спирачки в колата му не са работили, което даде началото на зрелищен скандал с Брембо – компанията, която доставя спирачки на Скудерията от над 50 години. От Брембо реагираха с остро изявление и дадоха да се разбере, че не приемат критиките на звездата на Ферари.

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В Канада проблемът беше сериозен – нискоабразивният асфалт, по-студеното време и липсата на бързи завои създадоха трудна комбинация за работата на спирачките на Леклер. В същото време Хамилтън докладва, че се чувства много по-уверен в поведението на колата си.

Леклер извади на бял свят тези проблеми в Монреал, а след квалификацията в Монако пак се върна към тях. Тогава Шарл обясни, че тимът има готово решение, което обаче той трябва да пробва в Барселона тази седмица и не е сигурен, че то ще проработи.

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„Люис използва различни спирачки в последните три състезания и мисля, че и аз ще ги използвам в следващата надпревара“, най-накрая потвърди Леклер.

Според autoracer.it, екипът на Хамилтън е решил проблема по следния начин – 7-кратният световен шампион използва комбинация от два производителя – спирачните апарати са на Брембо, а спирачните дискове идват от Carbon Industries – френската компания, с която Хамилтън работи години наред в Мерцедес.

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Точно тази промяна е била в основата на изискванията на Хамилтън към тима през зимата и „молбите към Васьор“, за които той спомена в Монако. Френските дискове са били тествани в Бахрейн преди началото на сезона и след това от Ферари са разрешили на Хамилтън да кара с тях от Гран При на Япония нататък.

По-голямата част от спирачната система в колата на Хамилтън си остава дело на Брембо, като изключението са дисковете.

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Предполага се, че още в петъчните свободни тренировки в Барселона Леклер ще пробва същото решение и предстои да видим какъв ще е резултатът.

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Снимки: Gettyimages