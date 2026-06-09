Колко близо е Хамилтън до първата си победа с Ферари?

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън е убеден, че първата му победа с Ферари „никога не е била по-близо“, след като в Монако записа втори подиум в последните две състезания.

С две поредни втори места Хамилтън излезе на второ място в класирането след първите 6 кръга зад Андреа Кими Антонели и британецът се възползва по отличен начин от комшарното състезание за Джордж Ръсел и Шарл Леклер в Монте Карло.

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„Никога не съм бил по-близо до първата ми победа с Ферари, но в същото време съм на 66 точки зад Кими – обясни Хамилтън. – Не мога да повярвам, че съм втори в шампионата. Нямаше как да постигна това без тима и Фред Васьор, той винаги ме е подкрепял.

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„Мисля, че миналата година беше трудна и за двама ни, аз го молих да направим определени промени, както и стана и сега вече виждаме плодовете от тези решения и най-после мога да постигам добри резултати за тима.“

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Снимки: Imago