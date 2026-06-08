Антонели-старши: Кими се справя отлично, но пътят е дълъг

Андреа Кими Антонели записа вчера пета поредна победа в хода на сезон 2026 във Формула 1 и вече има аванс от 66 точки пред Люис Хамилтън в битката за титлата. Вестник Gazzetta dello Sport публикува днес мнението на бащата на Кими - Марко Антонели.

“Дали съм мислил, че на 19 години синът ми ще спечели Гран При на Монако? Как изобщо да си представя нещо подобно? Винаги съм вярвал в него и възможностите му, както и в подкрепата, която той получава от Мерцедес. Но това е нещо напълно различно, по-впечатляващо от първата му победа в Китай - обясни Антонели-старши. - Но това е фантастичен резултат, Кими се справя отлично този сезон, но пътят е дълъг. Може би един ден ще можем да кажем, че той е направил нещо за историята, сега направи още една крачка в тази посока.

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“Искам Кими да е пример за другите деца, не само заради резултатите му. Той е напълно нормален 19-годишен младеж, който си има глава на раменете и обича много това, с което се занимава.

“Най-голямата заслуга за това е на майка му Вероника. Аз се занимавах повече с това, което той прави в спорта, а тя винаги се е грижила добре за децата ни.

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“С Кими се опитваме да мислим състезание за състезание - смятам, че това е най-правилният подход. За титлата ще мислим, когато до края на сезона останат три състезания, не по-рано. Така ще можем всеки уикенд да се борим за максимално добър резултат.”

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Снимки: Gettyimages