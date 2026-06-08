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Джордж Ръсел: Все още мога да стана световен шампион

  • 8 юни 2026 | 20:25
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Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел е уверен, че все още може да спечели световната титла във Формула 1, въпреки че не взе точки в последните два кръга, спечелени от съотборника му Андреа Кими Антонели.

19-годишният италианец спечели последните 5 състезания, Ръсел пък стартира сезона с победа в Австралия, но сега изостава с 68 точки от Антонели, който води в класирането.

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До края на сезона остават още 16 кръга, а миналата година видяхме как Макс Верстапен почти успя да заличи изоставане от 104 точки девет кръга преди финала в битката за титлата.

„Не, авансът на Кими не е твърде голям – обясни Ръсел. – Вижте какво направи Верстапен миналата година, но аз трябва да се представям по-добре.

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„Не знам как продължаваме да се озоваваме в тази позиция, със сигурност трябва да подобрим представянето ни. Знам как трябва да направя един чист уикенд, но нямам късмет.

„Вярвам в себе си и знам какво мога. Не е минала и една трета от сезона, но ние загубихме много точки.“

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В Китай Ръсел имаше технически проблеми в третата част на квалификацията, след това Антонели имаше късмет с колата за сигурност в Япония. В Маями Ръсел не се справи добре на трасето с ниско сцепление, а в Канада отпадна заради повреда докато беше начело на колоната. В Монако пък две наказания го извадиха от зоната на точките, като той имаше шанс да се качи на подиума.

„Никога досега не съм имал такава серия лош късмет – призна британецът. – Това не се случваше когато бяхме по-назад, а сега е много болезнено, но още има много до края на сезона.

„Вярвам, че отново ще се борим за победи и ако не беше този лош късмет, битката щеше да е много оспорвана.“

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Снимки: Imago

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