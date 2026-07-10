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Куартараро потвърди, че бъдещето му в MotoGP ще бъде обявено „не след дълго“

  • 10 юли 2026 | 14:46
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Куартараро потвърди, че бъдещето му в MotoGP ще бъде обявено „не след дълго“

Фабио Куартараро заяви, че „няма да мине много време“, преди бъдещето му в MotoGP да бъде официално потвърдено.

Французинът няма да бъде пилот на Ямаха в кралския клас през 2027 г. Това стана ясно, след като производителят официално обяви раздялата си с него и представи новия си тандем за сезон 2027, състоящ се от Хорхе Мартин и Ай Огура.

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Потвърждението за бъдещето на самия Куартараро, което се очаква да е свързано с японските конкуренти от Хонда, зависи от това как ще бъде организирана поредицата от забавени съобщения за пилотските състави за 2027 г.

„Не знам точно кога, но със сигурност няма да е след много дълго време“, каза Куартараро на „Заксенринг“ в четвъртък, запитан кога бъдещето му ще стане официално.

„Мисля, че официалното съобщение е по-скоро за публиката, но аз нямам какво да крия. Просто не мога да кажа...“, добави той.

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Когато и да се случи, новината няма да е изненада, като се има предвид, че първите информации за преминаването на Куартараро в Хонда се появиха още в началото на предсезонните тестове в края на януари. Негов съотборник ще бъде или Диого Морейра, който ще бъде трансфериран от сателитния екип на LCR, или Давид Алонсо, който ще дебютира в MotoGP догодина.

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Снимки: Gettyimages

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