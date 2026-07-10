Любо Руйков записа 7-о време в британската Формула 4

Българският пилот в британската Формула 4 Любослав Руйков се класира 7-и в първата свободна тренировка за 5 кръг на шампионата на нидерландската писта „Зандвоорт“.

Най-бърз в първата сесия се оказа съотборникът на Руйков във Virtuosi Racing Джарет Кларк с време 1.37,177 минути, а Любо постигна 7-о време, на 0,463 секунди.

Любо Руйков стартира в британската Формула 4 на „Зандвоорт“

„Зандвоорт“ е доста трудна писта, повечето пилоти са правили тестове тук доста време, има пилоти, които са карали 12 дни тук, а вчера на тестовете аз карах за първи път тук – обясни Руйков за Sportal.bg. – Много технично трасе, на което трябва да навърташ километри. Вчера в тестовете смятах, че имам темпо за място в топ 15, въпреки че във втората сесия спуках гума.“

Руйков се класира втори при новаците в първата тренировка, като пред него се оказа само Дрис ван Лангендонк (Родин), който обаче е сред пилотите, които зад гърба си много километри на това трасе.

Любо Руйков дебютира във Формула 4 Европа

Във втората сесия днес отново пилот на Virtuosi Racing оглави класирането – Джордж Праудфорд-Нелдър, който постигна 1.37,823 минути в най-бързата си обиколка.

Руйков се класира 23-и с 1.39,111 минути, като не успя да запише нормална обиколка заради трафик. Този уикенд общо 32 пилоти участват в кръга от британската Формула 4 на „Зандвоорт“ и това днес провали доста бързи обиколки.

Утре програмата на нидерландската писта продължава с квалификацията и първото състезание за уикенда.

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