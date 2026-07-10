Марко Бедзеки омаловажи шансовете си в Гран При на Германия: Изпитвам много болка

Заводският пилот на Априлия, Марко Бедзеки, ще подходи консервативно към Гран При на Германия този уикенд, въпреки че загуби лидерството си в световния шампионат в последния кръг в Нидерландия.

Високоскоростният инцидент на Бедзеки в нидерландското Гран При му е причинил „много болка“ и италианският състезател намекна, че няма да се поддаде на изкушението да се опита да отвърне на удара с голям брой точки преди лятната пауза в MotoGP.

A 4th gear crash for Bez while he was trying to chase @marcmarquez93 ❌



He’s conscious and will go to the Groningen hospital for further checkups. Updates to follow 🏥#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/kXdUsJAEyc — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 28, 2026

Катастрофата в Ассен дойде, след като Бедзеки беше изваден от Гран При на Унгария две състезания по-рано, което го накара да пристигне за Гран При на Чехия с контузии и под напрежение. През онзи уикенд в Бърно той добави към скорошните си неволи още едно падане и атака срещу маршал.

Въпреки това пилотът от Римини изглеждаше в добро настроение, докато разговаряше с медиите на „Заксенринг“ в четвъртък, и беше откровен относно инцидента в Ассен и физическото си състояние.

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„Просто бях малко по-бърз“, каза той за ранното падане с висока скорост в последния кръг. „И когато докоснах газта, загубих предницата. По същество това беше обичайна грешка, но в много бърз завой. Затова, разбира се, падането беше по-сериозно.



„Изобщо не беше лесна седмица. Очевидно падането в Ассен беше тежко. За щастие няма счупени кости, но има много болка по цялото ми тяло. Освен ръцете, всичко останало е болезнено. Всъщност съм много, много щастлив да бъда тук.



„Ситуацията не е нормална, защото реално погледнато, физически съм много далеч от 100%. Така че целта ми в момента не е като в нормален уикенд, когато бих казал: „Надявам се да се представя добре. Надявам се да се боря за подиума или победата.“



„В моя случай ще гледам сесия по сесия. Защото не можех да карам мотор; не можех да тренирам у дома. Наистина не можех да правя почти нищо, освен медицински прегледи.“



„Единственото, което мисля, е да се кача на мотора утре сутринта, като започна от първата свободна тренировка, и се надявам да се чувствам добре. Ще трябва да управлявам енергията си, всичко, през целия уикенд. Така че, нека започнем от утре сутринта“, каза Бедзеки преди началото на уикенда в Саксония.

Програма на уикенда за Гран При на Германия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages