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  3. Леклер с остра атака срещу доставчика на спирачки на Ферари

Леклер с остра атака срещу доставчика на спирачки на Ферари

  • 8 юни 2026 | 13:07
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Доставчикът на спирачки на Ферари Брембо реагира на острата критика, която отправи Шарл Леклер към продуктите на компанията, след като катастрофира и отпадна от Гран При на Монако. Пилотите на Ферари нямаха възможност вчера да се борят с Андреа Кими Антонели за победата в Монте Карло, но Леклер имаше реален шанс да завърши трети зад съотборника си Люис Хамилтън, когато катастрофира на последния завой преди старт-финалната права при рестарта в 65 обиколка.

Проблемът със спирачките на Леклер датира още от състезателния уикенд в Монреал и Шарл потвърди, че в хода на целия уикенд в Монако тимът не е успял да го отстрани.

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“От четири спирачки, три не работеха - обясни вчера Леклер. - В кола от Формула 1 това никога не е добре. Предна лява спирачка работеше добре, предна дясна работеше наполовина, а задните спирачки изобщо не работеха. И като казвам, че напълно не работеха, данните показват, че изобщо няма намаляване на скоростта.

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“В състезателно темпо работата на спирачките беше непостоянна, но тези проблеми ги нямаше, поне не в такава степен. Проблемът се оказа колата за сигурност. Веднага, след като се наредихме зад нея и три от четирите спирачки спряха да работят. След това изобщо не успях да ги накарам да заработят, вече нищо не работеше.

“Опитах много неща, но нищо не подейства. Единственото решение беше да не спирам в последния завой, но тогава щях да катастрофирам на първия завой. Просто нямаше решение.”

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От Брембо обясниха, че критиките на Леклер са “прибързани” и в съобщението на компанията се казва, че тя доставя надеждни компоненти на Ферари.

“Брембо Груп изразява сериозна изненада от това, което се случи с Шарл Леклер по време на Гран При на Монако и сме много изненадани от изявленията на пилота след състезанието - се казва в изявлението на компанията. - Партньорството между Ферари и Брембо продължава от над 50 години и покрива и други марки в групата.”

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Леклер обаче е уверен, че данните, събрани от колата му не могат да бъдат оборени.

“Това е много ясно. Мисля, че Васьор и Д’Амброзио (двамата шефове на тима) видяха тези данни и мисля, че това е ясно за всички. Не мисля, че има някакво съмнение”, обясни пилотът.

Още в събота вечер Леклер подсказа, че във Ферари са подготвили решение на проблема със спирачките, което трябва да бъде тествано тази седмица в началото на състезателния уикенд в Барселона и сега това беше потвърдено и от Скудерията.

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Снимки: Gettyimages

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