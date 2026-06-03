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  3. Дунав стартира подготовка за елита на 10 юни

Дунав стартира подготовка за елита на 10 юни

  • 3 юни 2026 | 09:37
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Дунав стартира подготовка за елита на 10 юни

Отборът на Дунав (Русе), който отново ще бъде част от efbet Лига, ще стартира своята лятна подготовка на 10 юни. Това ще бъде и първото занимание на новия старши треньор Емануел Луканов, който замени на поста Георги Чиликов.

Официално: Емануел Луканов е новият треньор на Дунав
Официално: Емануел Луканов е новият треньор на Дунав

Ето какво написаха от клуба:

"След кратка, но напълно заслужена почивка, е време отново да насочим поглед към футболния терен и голямото завръщане на Дунав в елита! Информираме всички привърженици и представители на медиите, че лятната подготовка на „драконите“ за предстоящия сезон в Първа лига ще стартира официално на 10 юни от 18:00.

Това ще бъде и първото занимание, на което новият старши треньор Емануел Луканов ще изведе футболистите, за да даде начало на интензивния тренировъчен процес преди старта на шампионата".

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