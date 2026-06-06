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Мбапе: Хората имат къса памет - ако не печелиш трофеи, всичко се забравя

  • 6 юни 2026 | 00:30
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Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе даде интервю за YouTube канала Sorare, в което говори за това какво още му липсва във футболната кариера и за преходността на славата.

Запитан какво още иска да постигне, французинът отговори: „Най-простият отговор е да спечеля всички трофеи, но има играчи, които са постигнали дори повече от това. Във футбола винаги има към какво да се стремиш.“

„Не знам как е в другите сфери, но във футбола хората имат къса памет: можеш да спечелиш всичко, а на следващия ден вече да са го забравили. Особено ако тези победи са били преди няколко години. Ако не продължаваш да побеждаваш, някой друг ще заеме мястото ти. Така ще бъде във всеки случай, защото това е цикълът на живота и спорта“, добави французинът.

На въпрос дали се страхува, че ще бъде забравен, Мбапе отговори: „Във футбола го наричаме „малката смърт“. Когато си познал славата, а след това преминаваш към следващия етап от живота... самият живот, разбира се, продължава. В нашата професия можеш да приключиш кариерата си съвсем млад, но животът все пак върви напред. Мисля обаче, че рутината няма да ми липсва. Полетите, тренировките – това със сигурност няма да ми липсва. Но състезанието, борбата – да, те ще ми липсват много.“

Относно възрастта, на която планира да се оттегли, звездата заяви: „Тялото и най-вече главата ще решат. За един играч е много важно да се оттегли правилно. Виждам го по новото поколение. Имам по-малък брат и когато гледам футбол с него, го забелязвам особено ясно. Футболистите, които аз гледах като дете, за него вече са били в залеза на кариерата си и за него те са се „изчерпали“ като играчи, защото не са си тръгнали навреме.“

„Казвам му: „Сериозно ли?“ Етан е роден през 2006 г. и дори не знае какъв беше Кристиано Роналдо в Манчестър Юнайтед“, завърши Мбапе.

"Като изключим феновете на Барселона, всеки знае, че Реал Мадрид е най-големият клуб в света. Ясно е. Реал е клубът, който въплащава величието", изтъкна Мбапе.

"Много съм горд, че играя за Реал Мадрид. Имам огромното желание да оставя следа в историята на най-великия клуб. Когато постигнеш това, самият ти оставаш в историята", каза още французинът.

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Снимки: Gettyimages

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