ФИФА с неприятна изненада за феновете на Мондиала

ФИФА забрани на феновете да внасят бутилки за вода за многократна употреба на стадионите за Световното първенство. Промяната в политиката е направена в последния момент и ще принуди жадните привърженици да купуват бутилирана вода, съобщи “Атлетик”.

Само до миналия месец официалният правилник за поведение на стадионите на ФИФА включваше клауза, която гласеше: „За избягване на съмнение, празни, прозрачни пластмасови бутилки за многократна употреба с вместимост до 1 литър могат да бъдат внасяни на стадиона.“

Въпреки това сега се разбира, че тези насоки вече са променени, за да забранят изрично бутилките за многократна употреба.

„За избягване на съмнение, бутилки за вода за многократна употреба не могат да бъдат внасяни на стадиона“, се посочва в актуализирания правилник за поведение на стадионите.

В изявление до AFP говорител на централата заяви, че промяната в правилата е предприета от съображения за сигурност, като отбеляза, че няколко от съоръженията, домакини на Мондиала, вече са забранили използването на бутилки за многократна употреба.

„ФИФА се ангажира да защитава здравето и безопасността на всички играчи, съдии, фенове, доброволци и персонал, като взе решението да забрани бутилките, за да предотврати рискове и наранявания на играчи и присъстващи“, се казва в изявлението.

„Външни бутилки вече са забранени на няколко от тези съоръжения поради съображения за безопасност и FIFA прилага това съображение във всички стадиони на турнира.“

В изявлението се добавя, че в „периметъра на стадиона“ ще има на разположение станции за разпръскване на водна мъгла, вентилатори, пунктове за хидратация и охлаждащи палатки.

Допълва се, че бутилираната вода на стадионите ще се продава на цени, които „остават съобразени с други събития, провеждани на всеки стадион“.

Промяната в правилата идва въпреки предупрежденията на експерти, че запалянковците рискуват да се сблъскат със здравословни рискове от екстремните горещини на откритите стадиони по време на световните финали, което се провеждат съвместно в Съединените щати, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли.

Доклад, публикуван миналия месец от изследователската група World Weather Attribution, изчислява, че 26 от 104-те мача на Световното първенство вероятно ще се играят при условия, в които глобалната температура по мокър термометър (WBGT) надвишава 26 градуса. WBGT е мярка за топлинния стрес върху човешкото тяло, която комбинира температура, влажност, вятър и слънчева светлина.

На миналогодишното Световно клубно първенство в САЩ, където феновете се оплакваха от изпепеляващи температури, на привържениците също беше забранено да внасят бутилки с вода на стадионите.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google