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  3. Германия сериозно обмисля кандидатура за домакинство на трети Мондиал в историята

Германия сериозно обмисля кандидатура за домакинство на трети Мондиал в историята

  • 4 юни 2026 | 18:03
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Германската футболна федерация увеличава усилията си, докато обмисля кандидатура за Световното първенство през 2038 г. или 2042 г. Говорител на централата потвърди пред агенция DPA, че са за първи път са представили своите идеи пред Изпълнителния комитет на Германската футболна лига. Засега няма решение в полза или против потенциална кандидатура.

Според вестник "Билд", в проекта са включени 14 стадиона с капацитет от най-малко 40 000 души. Стадионите за Евро 2024 в Берлин, Дортмунд, Мюнхен, Щутгарт, Франкфурт, Кьолн, Дюселдорф, Гелзенкирхен, Хамбург и Лайпциг са сред избраните за домакини, заедно с тези в Бремен, Кайзерслаутерн, Мьонхенгладбах и Хановер.

В момента Германската футболна федерация води разговори с политици относно подкрепата, включително гаранциите, изисквани от Международната централа ФИФА и финансовите вноски за евентуално домакинство на Световно първенство.

От централата също така планират да изяснят с ФИФА кога ще бъде присъдено домакинството на Мондиал 2038 и дали европейските кандидати ще могат да подадат документи в този период. Наскоро Уставът на ФИФА беше тълкуван така, че да се посочва, че даден континент трябва да отсъства два пъти, преди да може да кандидатства отново за организацията на Световен шампионат.

Германската федерация по футбол предполага, че Европа вероятно няма да има право до 2042 година, тъй като Световното първенство през 2030 г. ще се проведе основно в Испания и Португалия (плюс Мароко, както и по един мач в Уругвай, Аржентина и Парагвай). Саудитска Арабия ще организира турнира през 2034 година.

Германската олимпийска федерация планира да кандидатства за Летните олимпийски игри през 2036-а, 2040-а или 2044 година, но във футболната централа не виждат това като проблем.

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Съвсем наскоро Бразилия беше домакин на такива събития едно след друго - Световното първенство през 2014 г. и Олимпиадата през 2016 г. в Рио де Жанейро. САЩ ще направят същото с Мондиал 2026 и Игрите през 2028 г. в Лос Анджелис.

Германия е била домакин на Световно първенство по футбол за мъже през 1974 г. и 2006 г., както и на Световния шампионат по футбол за жени през 2011-а. Наскоро страната бе домакин на Евро 2024 за мъже и ще приеме Европейското първенство за жени през 2029 го.

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