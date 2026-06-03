Феновете в Германия не са склонни да стоят будни до късно заради мачове от Световното

Германските футболни фенове изглежда не са твърде склонни да стоят будни до късно или да стават рано, за да гледат мачове от предстоящото Световно първенство, сочи проучване, цитирано от агенция DPA.

Докладът на YouGov, поръчан от куриерска служба Wolt, разкрива, че 25% е много малко вероятно, а 16% - едва ли ще гледат мачове през нощта в Германия. В същото време обаче, 37% от аудиторията по принцип се интересува от мачове, които се провеждат в нетрадиционни часове.

Мондиал 2026 ще се проведе от 11 юни до 19 юли в Съединените щати, Мексико и Канада. Часовата разлика означава, че много от срещите ще започват в 22:00 часа в Европа или по-късно. Мачовете на германския национален отбор в груповата фаза са от 19:00 часа срещу Кюрасао и от 22:00 часа срещу Кот д'Ивоар и Еквадор.

Проучването разкри, че 63% от феновете най-много обичат да гледат двубои по телевизията заедно със семейството и приятелите си, докато 44% предпочитат да гледат сами, за да се концентрират върху играта. Анкетата е проведена между 8 и 10 април сред 2096 германци, които се интересуват от футбол - от случайни зрители до заклети фенове.

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