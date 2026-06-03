Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Германия
  3. Феновете в Германия не са склонни да стоят будни до късно заради мачове от Световното

Феновете в Германия не са склонни да стоят будни до късно заради мачове от Световното

  • 3 юни 2026 | 14:17
  • 554
  • 0
Феновете в Германия не са склонни да стоят будни до късно заради мачове от Световното

Германските футболни фенове изглежда не са твърде склонни да стоят будни до късно или да стават рано, за да гледат мачове от предстоящото Световно първенство, сочи проучване, цитирано от агенция DPA.

Докладът на YouGov, поръчан от куриерска служба Wolt, разкрива, че 25% е много малко вероятно, а 16% - едва ли ще гледат мачове през нощта в Германия. В същото време обаче, 37% от аудиторията по принцип се интересува от мачове, които се провеждат в нетрадиционни часове.

Мондиал 2026 ще се проведе от 11 юни до 19 юли в Съединените щати, Мексико и Канада. Часовата разлика означава, че много от срещите ще започват в 22:00 часа в Европа или по-късно. Мачовете на германския национален отбор в груповата фаза са от 19:00 часа срещу Кюрасао и от 22:00 часа срещу Кот д'Ивоар и Еквадор.

Проучването разкри, че 63% от феновете най-много обичат да гледат двубои по телевизията заедно със семейството и приятелите си, докато 44% предпочитат да гледат сами, за да се концентрират върху играта. Анкетата е проведена между 8 и 10 април сред 2096 германци, които се интересуват от футбол - от случайни зрители до заклети фенове.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Мексико отнесе глоба дни преди откриването на Световното

Мексико отнесе глоба дни преди откриването на Световното

  • 3 юни 2026 | 11:15
  • 873
  • 0
Перес: Най-добрите играчи ще са в Реал Мадрид, утре разкривам първия нов

Перес: Най-добрите играчи ще са в Реал Мадрид, утре разкривам първия нов

  • 3 юни 2026 | 11:12
  • 12409
  • 18
Близо 900 са дебютантите на Мондиал 2026

Близо 900 са дебютантите на Мондиал 2026

  • 3 юни 2026 | 11:11
  • 818
  • 0
Решаващ ден за бъдещето на Влахович

Решаващ ден за бъдещето на Влахович

  • 3 юни 2026 | 10:58
  • 2681
  • 2
Реал Мадрид е близо до изходящ трансфер за 6 млн. евро

Реал Мадрид е близо до изходящ трансфер за 6 млн. евро

  • 3 юни 2026 | 10:47
  • 3068
  • 0
Германците пристигнаха в САЩ с редовен полет

Германците пристигнаха в САЩ с редовен полет

  • 3 юни 2026 | 10:31
  • 2867
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Абсурдите в щангите продължават: Стефан Ботев регистрира нова федерация

Абсурдите в щангите продължават: Стефан Ботев регистрира нова федерация

  • 3 юни 2026 | 14:23
  • 4977
  • 12
Венци: Ще сме по-силни, повече никаква аванта за феновете

Венци: Ще сме по-силни, повече никаква аванта за феновете

  • 3 юни 2026 | 14:28
  • 4385
  • 7
Джанлоренцо Бленджини обяви състава на България за първия турнир от VNL

Джанлоренцо Бленджини обяви състава на България за първия турнир от VNL

  • 3 юни 2026 | 10:53
  • 12971
  • 26
Официално: новак в Серия "А" удължи договора на Антов

Официално: новак в Серия "А" удължи договора на Антов

  • 3 юни 2026 | 13:50
  • 5121
  • 8
Национална волейболна лига представи партньорство с WINBET

Национална волейболна лига представи партньорство с WINBET

  • 3 юни 2026 | 11:08
  • 7254
  • 6
Перес: Най-добрите играчи ще са в Реал Мадрид, утре разкривам първия нов

Перес: Най-добрите играчи ще са в Реал Мадрид, утре разкривам първия нов

  • 3 юни 2026 | 11:12
  • 12409
  • 18