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Германците пристигнаха в САЩ с редовен полет

  • 3 юни 2026 | 10:31
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Германците пристигнаха в САЩ с редовен полет

Националният отбор на Германия пристигна в Чикаго, за да продължи подготовката си за Световното първенство. Отборът кацна на международното летище “О’Хеър” след осемчасов полет от Франкфурт. След приземяването ръководителят на летището предаде приветствено съобщение от кулата през високоговорителя на самолета: „Добре дошли на отбора на Германия.“

Редовната линия на Луфтханза, изпълнявана от партньора на Германската футболна федерация (DFB), излетя от Франкфурт с леко закъснение поради гръмотевична буря, но навакса по време на полета.

Пътниците на борда получиха фланелки на Германия на изхода за заминаване във Франкфурт. Германия е пътувала до големи турнири с чартърни полети, но този път избра редовна редовна линия поради екологични причини.

Редовните пътници бяха настанени в икономична класа, докато първа и бизнес класа на Airbus A350-900 бяха запазени за капитана Йошуа Кимих и неговите съотборници, за селекционера Юлиан Нагелсман, неговия екип и длъжностни лица, допълва БТА.

От летището германският отбор пътува около 25 километра до центъра на Чикаго, където е отседнал в хотел „Waldorf Astoria“. Нагелсман е насрочил първата тренировка за по-късно в сряда.

След това в понеделник (8 юни) германците ще се преместят в лагера си за Световното първенство, който е в Северна Каролина. Бундестима започва участието си на шампионата на 14 юни срещу дебютанта Кюрасао. Кот д'Ивоар и Еквадор са другите съперници на Германия в груповата фаза на турнира.

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